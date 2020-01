Die deutsche Pop- und Soul-Sängerin Sarah Connor steht zum Jahresauftakt 2020 mit ihrem Album „Herz Kraft Werke“ an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK Entertainment am Freitag mit.

In den Single-Charts steht „Dance Monkey“ der australischen Singer-Songwriterin Tones and I an der Spitze. Die Offiziellen Deutschen Charts (offiziellecharts.de) werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt.