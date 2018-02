Safer Internet Day: Heute weltweiter Aktionstag

Heute ist Safer Internet Day (SID) in mehr als 100 Ländern der Welt. Wie der Name schon sagt, geht es heute dabei um mehr Sicherheit im Netz. Neben Unternehmen und Organisationen sind auch Schulen aufgerufen, an dem Aktionstag mitzumachen.

Auch in diesem Jahr ruft die EU-Initiative „klicksafe“ dazu auf, sich mit eigenen Aktionen, Projekten und Veranstaltungen am SID zu beteiligen. Inhaltlich rückt klicksafe das Thema „Alles unter Kontrolle?!“ in den Fokus. Es würden insbesondere für Jugendliche relevante Themen wie „Hate speech“, „Fake news“ oder Online-Phänomene sie „Sexting“ oder „Cybermobbing“ beleuchtet.