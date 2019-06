Sachsens AfD in Wahlumfrage stärkste Kraft

Sachsens AfD in Wahlumfrage für „Bild“ erstmals stärkste Kraft. Die Partei kommt in einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild“-Zeitung auf 25 Prozent.

Die AfD liegt damit einen Prozentpunkt vor der im Freistaat „noch“ regierenden CDU, die nur noch 24 Prozent erreicht. Laut der Umfrage würde die SPD ihre Talfahrt fortsetzen und nur noch knapp über 5 Prozent kommen. Der neue Landtag in Sachsen wird in gut zehn Wochen – am 1. September 2019 – gewählt.