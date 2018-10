Sachse gewinnt 5,5 Millionen Euro im Lotto

Riesiges Lottoglück für einen Sachsen aus dem Vogtland: Sechs Richtige plus Superzahl brachten knapp 5,5 Millionen Euro.

2-13-16-32-45-47 und die Superzahl 7. Das ist die Kombination, die einen Vogtländer zum Multimillionär macht. Er hat zur Lottoziehung am Samstag, dem 20. Oktober 2018 damit genau 5.548.628,80 Euro gewonnen. Dabei stand ihm Fortuna zur Seite, teilte Sachsenlotto mit.

Der Gewinner hat mit „6 Richtigen plus Superzahl“ den Jackpot in der ersten Gewinnklasse geknackt. In seinem Millionengewinn ist auch die Gewinnsumme der zweiten Gewinnklasse enthalten, da bundesweit kein weiterer Lottospieler „6 Richtige“ getippt hat. In diesem Fall sehen die Lottoregeln nämlich vor, dass die Gewinnausschüttung der Gewinnklasse 2 der Gewinnklasse 1 zugeführt wird.

Nach Angaben der Lottogesellschaft spielt der frisch gekürte Multimillionär seit mehreren Jahren drei Lotto-Tippfelder über das Dauerspiel. Dies bedeutet, er hat nur einmal seinen ausgefüllten Spielschein zusammen mit seinem Dauerspielauftrag abgegeben. So sind seine Glückszahlen jede Woche im Spiel und er erhält alle Gewinne automatisch und gebührenfrei überwiesen.

Nach der kommenden Überweisung wird der nächste Kontoauszug zum Fest. Doch ob der Vogtländer seinen Gewinn schon bemerkt hat, ist nicht bekannt. Er erhält natürlich auch ein Glückwunschschreiben mit allen Informationen von Sachsenlotto.