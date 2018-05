Gut sieben Wochen nach der Präsidentenwahl in Russland, findet heute in der Hauptstadt Moskau die Vereidigung von Wladimir Putin für seine vierte Amtszeit statt. Viele Russen finden Putin gut, was sich im Wahlergebnis zeigte. Putin hatte die Wahl am 18. März mit mehr als als Dreiviertel der Stimmen klar gewonnen. Der 65-Jährige wird die Geschicke des großen Landes für sechs weitere Jahre lenken.