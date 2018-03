Russland: Putin stellt sich zur Wahl

Am heutigen Sonntag wird in Russland ein neuer Präsident gewählt. Die Prognosen sagen einen sicheren Sieg und damit wohl eine vierte Amtszeit von Präsident Wladimir Putin voraus. Sieben weitere Kandidaten buhlen bei der Präsidentschaftswahl zwar um Stimmen, die Herausforderer dürften jedoch keine Chance gegen den 65-jährigen Amtsinhaber haben.

Mehr als 100 Millionen Russen sind in dem riesigen Flächenstaat wahlberechtigt. Aufgrund der vielen Zeitzonen wird sich die Stimmabgabe über viele Stunden hinziehen. Mit den ersten Ergebnissen wird am Abend nach Schließung der Wahllokale gerechnet. Das offizielle Endergebnis wird am Montag erwartet.