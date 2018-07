Online-Beteiligung gestartet: Bürgerinnen und Bürger sowie Medienschaffende sind mit eingeladen, aus dem Rundfunkstaatsvertrag einen Medienstaatsvertrag zu machen.

Am neuen Rundfunkrecht soll eine größere Zahl an Menschen als bisher mitwirken. Die Rundfunkkommission hat sich deshalb entschieden, den Entwurf für einen Medienstaatsvertrag mit und in der Öffentlichkeit breit zu diskutieren. Die Länder haben deshalb die Bürgerinnen und Bürger sowie Medienschaffende dazu aufgerufen, sich mit Vorschlägen an die Rundfunkkommission zu wenden. Von den Neuregelungen sollten alle profitieren, Medienschaffende und Nutzer.

Medienpolitik ist in Deutschland Aufgabe der Länder, die in der sogenannten Rundfunkkommission den Rechtsrahmen für unser Mediensystem schaffen. Sie werden dabei traditionell von Rheinland-Pfalz koordiniert. Bis 26. August kann man auf einer Webseite des Landes Ideen einsenden. Auf dem Webportal des Landes finden sich ein Entwurf des Medienstaatsvertrags und ein Kontaktformular über das Anregungen und Ideen mitgeteilt werden können. Zur Online-Beteiligung geht es hier.