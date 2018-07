Rundfunkbeitrag verfassungsgemäß – in weiten Teilen

Der Rundfunkbeitrag ist in weiten Teilen verfassungsgemäß. Das verkündete das Bundesverfassungsgericht am Vormittag in seinem Urteil. Die Karlsruher Richter beanstandeten jedoch, dass Menschen mit Zweitwohnungen den Beitrag doppelt zahlen müssen (Urteil vom 18. Juli 2018 1 BvR 1675/16, 1 BvR 981/17, 1 BvR 836/17, 1 BvR 745/17).