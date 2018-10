Rückruf: BMW ruft 1,6 Millionen Autos zurück

BMW Group weitet Technische Aktion aus: Der Autobauer ruft wegen Problemen bei Klimaanlagen weltweit insgesamt 1,6 Millionen Autos zurück.

Interne Untersuchungen der BMW Group haben ergeben, dass bei einigen Dieselfahrzeugen Glykol-Kühlflüssigkeit aus dem AGR- (Abgasrückführungs-) Kühler austreten kann. In Kombination mit typischen Ruß-Ablagerungen sowie unter den üblicherweise hohen Temperaturen im AGR-Modul kann dies zu glühenden Partikeln führen, teilte der bayerische Autobauer am Dienstag mit. In sehr seltenen Fällen kommt es dabei zu Anschmelzungen im Ansaugkrümmer, die im Extremfall zu einem Brand führen können. Die BMW Group hat daher entschieden, hierzu eine Technische Aktion durchzuführen. Dabei wird das AGR-Modul geprüft und im Fehlerfall die entsprechenden Komponenten der möglicherweise betroffenen Dieselfahrzeuge ausgetauscht.

Die Mitte August 2018 für europäische und asiatische Länder beschlossenen Technischen Aktionen umfassten zunächst rund 480.000 BMW Dieselfahrzeuge. Im Rahmen weiterer Untersuchungen von Motoren mit einer ähnlichen technischen Konfiguration identifizierte die BMW Group Einzelfälle von Fahrzeugen, die nicht in den ursprünglichen Technischen Aktionen enthalten waren. Diese Einzelfälle stellten kein signifikantes Risiko für unsere Kunden dar. Dennoch hat die BMW Group entschieden, dieses minimale Risiko durch länderspezifische Ausweitungen der Technischen Aktionen weiter zu reduzieren. Ziel ist es, das Vertrauen der Kunden in unsere Produkte zu stärken.

Insgesamt umfasst die ursprüngliche und jetzt erweiterte Technische Aktion rund 1,6 Millionen Fahrzeuge weltweit (Produktionszeitraum August 2010 bis August 2017). Je nach Fahrzeugmodell sind die betroffenen Produktionszeiträume unterschiedlich. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden kontaktiert, so der Autokonzern.