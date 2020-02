Rückholflug aus China gelandet

Deutscher Rückholflug aus China ist am Samstagnachmittag in Frankfurt am Main gelandet. Der von der deutschen Luftwaffe durchgeführte Evakuierungsflug aus dem vom Coronavirus schwer betroffenen Gebiet der chinesische Provinz Wuhan, ist auf am Samstagnachmittag auf dem Frankfurter Airport gelandet.

Rückkeherer kommen in Quarantäne

Der A310 „Kurt Schumacher“ der Bundeswehr landete nach einem Zwischenstopp in Helsinki kurz vor 17 Uhr am Rhein-Main-Flughafen. Die deutschen Rückkehrer sollen nun für zwei Wochen in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim in Quarantäne genommen werden.

Dadurch soll sichergestellt werden, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Ausgeflogenen hatten sich im Vorfeld zu dieser Maßnahme verpflichtet.