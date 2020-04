Der frühere DFB-Teamchef Rudi Völler feiert am heutigen Ostermontag (13. April) seinen 60. Geburtstag. Völler spielte bei Kickers Offenbach, 1860 München, Werder Bremen, AS Rom und Bayer Leverkusen. Mit Olympique Marseille wurde er 1993 Champions-League-Sieger.

Der Weltmeister von 1990 erzielte für die DFB-Auswahl in 90 Länderspielen 47 Tore. In den Jahren 2000 bis 2004 war Völler Cheftrainer der DFB-Elf. 2002 wurde Völlers Auswahl bei der WM in Südkorea Vize-Weltmeister.