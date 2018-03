RTL-Moderatorin Annett Möller wechselt zu Sat.1

RTL-Moderatorin Annett Möller wechselt „exklusiv“ zu SAT.1. Das teilte der Münchner Privatsender am Mittwoch mit. Möller werde mit Daniel Boschmann zunächst das neue SAT.1-Vorabend-Magazin „Endlich Feierabend!“ moderieren. Weitere Projekte mit ihr sind in Planung. Die 39-Jährige ist schon mittendrin im neuen Job. „Nach zehn lehrreichen, tollen und erfolgreichen Jahren ‚RTL aktuell‘ und n-tv war es einfach Zeit für etwas Neues. Und es geht mit Vollgas los: An den ersten Arbeitstagen habe ich schon einen Riesenspaß gehabt. Besser könnte der Einstieg gar nicht sein“, sagte Möller.

Daniel Boschmann wechselt ebenfalls – und zwar vom „SAT.1-Frühstücksfernsehen“ am Vormittag in den Vorabend: „Mein Frühstücksherz ist wehmütig, aber ich freue mich sehr auf das neue Abenteuer! Mein Job ist jetzt der ‚Feierabend‘, das allein klingt großartig! Mit uns zusammen beginnt die schönste Zeit des Tages und die gestalten wir informativ, gemütlich und lustig. Versprochen!“

„Herzlich willkommen, Annett Möller! Sie vereint journalistische Kompetenz mit authentisch-sympathischer Moderation. Ich freue mich riesig über den Wechsel zu uns und auf die exklusive Zusammenarbeit. Daniel Boschmann und Annett Möller sind für mich die Idealbesetzung für unser neues Vorabend-Magazin, das die Zuschauer unterhaltsam und informativ beim Nach-Hause-Kommen begleiten wird“, sagte SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger.