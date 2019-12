Marie Fredriksson ist tot. Die Sängerin des weltberühmten Pop-Duos Roxette ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Laut einer Pressemitteilung ihrer Managerin verstarb Fredriksson am Montag nach langer Krankheit.

Fredriksson und Per Gessle gründeten 1986 die Band Roxette. Der internationale Durchbruch für das schwedische Duo kam vor dreißig Jahren mit dem Hit „The Look“. Weitere Hits des Pop-Duos waren „Listen To Your Heart“, „Milk And Toast And Honey“ oder die Ballade „It Must Have Been Love“.