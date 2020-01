Rot am See: Tote durch Schüsse

Bei der Schießerei im baden-württembergischen Rot am See handelt es sich offenbar um ein Familiendrama. Der 26-jährige Täter habe seinen Vater und seine Mutter erschossen sowie vier weitere Personen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag.

Die verwandtschaftlichen Verhältnisse zu den weiteren Opfern seien noch unklar. Sie lebten zum Teil in dem Haus, in dem die Schüsse fielen, ebenso wie der Täter. Insgesamt starben drei Männer im Alter von 36, 65 und 69 Jahren, sowie drei Frauen im Alter von 36, 56 und 62 Jahren. Darüber hinaus wurden zwei Personen schwer verletzt, eine davon lebensgefährlich.

Tatwaffe war eine halbautomatische Kurzwaffe. Der Täter habe einen Waffenschein als Sportschütze und sei vorher nie polizeilich in Erscheinung getreten, hieß es. Angaben über sein Motiv machte er nicht.