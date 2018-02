Rosenmontagsumzüge 2018 starten

In den deutschen Karnevals-Hochburgen wird heute am Rosenmontag kräftig gefeiert. Die großen Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz nehmen wieder die Politik aufs Korn. Beim Straßenkarneval werden heute Hunterttausende von Jecken erwartet.

Der Karnevals-Zug in Köln soll gegen 10 Uhr starten. Gut eine Stunde später fällt dann der Startschuss für die Karnevalisten in Mainz. In Düsseldorf setzt sich der Zug gegen 12 Uhr in Gang. Wer bei dem bunten Treiben nicht vor Ort sein kann, kann sich die Mottowagen im TV anschauen. Kurz nach 12 Uhr überträgt das Erste von den Karnevalshochburgen live bzw. zeitversetzt.