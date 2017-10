Ronaldo zum 5. Mal Weltfußballer

Der alte ist der neue Weltfußballer: Cristiano Ronaldo ist zum fünften Mal zum Weltfußballer gewählt worden. Der 32-jährige Portugiese setzte sich am Montagabend bei der Gala des Fußball-Weltverbandes FIFA in London gegen den Argentinier Liones Messi und den Brasilianer Neymar durch. Bereits in den Jahren 2008, 2013, 2014 und 2016 wurde Ronaldo diese Ehre zu teil. Mit seiner fünften Weltfußballer-Kür ist Ronaldo mit Messi gleichgezogen.

Bei den Frauen wurde die Niederländerin Lieke Martens zur Weltfußballerin gekürt. Der Itliener Gianluigi Buffon wurde als Welttorhüter ausgezeichnet. Der Franzose Zinédine Zidane, derzeit Cheftrainer bei Real Madrid, ist bester Trainer des Jahres.