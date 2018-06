Ronaldo-Dreierpack gegen Spanien

Bei der Fußball-WM in Russland haben sich in Gruppe B die beiden Teams aus Portugal und Spanien mit einem 3:3 unentschieden getrennt. Weltfußballer Cristiano Ronaldo hatte die Portugiesen bereits in der 4. Minute per Elfmeter erstmals in Führung gebracht, Diego Costa glich in der 24. Minute das erste Mal aus.

In der 44. Minute war es wieder Ronaldo der für den amtierenden Europameister traf, und wieder glich Diego Costa für die Spanier aus (55.). Drei Minuten später legte dann Nacho für Spanien nach und die Partie war vorerst gedreht. Die Portugiesen waren verunsichert, aber dann war es ein drittes Mal Ronaldo, der diesmal über die Mauer traf (88. Minute) und damit verdient ausglich.

Iran vorerst Tabellenführer in Gruppe B

Die Gruppe B führt nun überraschenderweise die Nationalelf des Irans an, da Marokko gegen die Iraner durch ein Eigentor mit 0:1 verloren haben. Aziz Bouhaddouz brachte den Ball ohne wirkliche Not in der 95. Minute ins eigene Tor. Das Spiel war über die meiste Zeit langweilig und ideenlos, womöglich waren beide Teams durch dauerhaftes Vuvuzela-Summen betäubt. Die Chancen auf beiden Seiten ließen sich gemeinsam an einer Hand abzählen.