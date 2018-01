Tennis-Profi Roger Federer hat zum 6. Mal die Australian Open gewonnen. Der Schweizer besiegte beim Tennisturnier in Melbourne nach gut drei spannenden Stunden Spielzeit den Kroaten Marin Cilic in fünf Sätzen mit 6:2, 6:7, 6:3, 3:6 und 6:1.

Federer siegte bereits in den Jahren 2004, 2006, 2007, 2010 und 2017 in „Down Under“. Für Federer ist es bereits der 20. Grand-Slam-Titel in seiner Karriere – Rekord. Mit seinen 36 Jahren ist Federer der zweitälteste Grand-Slam-Gewinner aller Zeiten.