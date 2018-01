Roger Federer erreicht Finale von Melbourne

Tennisspieler Roger Federer hat das Finale bei den Australian Open 2018 erreicht. Der Schweizer setzte sich in der Halbfinalpartie in Melbourne gegen Chung Hyeo durch. Beim Stand von 6:1 und 5:2 für Federer nach gut einer Stunde Spielzeit, musste der Südkoreaner verletzungsbedingt – wegen Blasen am Fuß – aufgeben.

Im Finale trifft der Schweizer Tennisprofi nun auf den Kroaten Marin Čilić, der den Briten Kyle Edmund im Halfinale in drei Sätzen bezwang. Mit einem Sieg am Sonntag im Endspiel würde der 36-jährige Vorjahressieger aus der Schweiz das halbe Dutzend voll machen und sich damit seinen sechsten Titel in „Down Under“ sichern.