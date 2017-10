Tiefer Trauer in der Musikwelt: Rock’n’Roll-Legende Fats Domino ist im Alter von 89 Jahren gestorben. In den 1950er und 1960er Jahren zählte Fats Domino zu den einflussreichsten Musiker des Rock’n’Roll. Der Sänger wurde unter anderem mit den Hits wie „Blueberry Hill“, „Ain’t That a Shame“ und „I’m Walkin“ weltweit berühmt. Im Laufe seiner Karriere verkaufte der Musiker mehr als 100 Millionen Platten. In den 1980er-Jahren wurde Domino in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

