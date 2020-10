Bislang höchster Wert: Robert Koch-Institut (RKI) meldet Rekord in Deutschland mit mehr als 7.300 Corona-Neuinfektionen.

Das RKI hat mit 7.334 so viele Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden wie noch nie seit dem Ausbruch der Pandemie registriert.

Bislang wurde in Deutschland der höchste Wert mit 6.638 Fällen am Tag davor erfasst. Am vergangenen Freitag waren es noch rund 4.500 Fälle.