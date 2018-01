Für guten Zweck: Rita Ora begeistert Fans in Hamburger Elphi

Popstar Rita Ora hat am Freitagabend mehr als 2000 Fans beim «Channel Aid in Concert» in der Hamburger Elbphilharmonie begeistert. Das Charity-Konzert des ersten YouTube-Channels weltweit, dessen Erlöse für soziale Zwecke fließen sollen, war laut dem Initiator FABS Foundation in nur zwölf Sekunden ausverkauft.

Neben dem britischen Megastar präsentierten auch YouTube-Stars wie die deutsche Sängerin Nicole Cross, der New Yorker Musiker Max und der italienische Pianist Costantino Carrara ihre Musik in dem imposanten Konzerthaus. Die Veranstaltung wurde live im Internet übertragen. Auch zahlreiche Prominente wie etwa die Schauspielerinnen Nina Bott und Mirja Dumont kamen als Gäste zu dem Konzert.