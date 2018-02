Rios Mega-Karnevalsparty beginnt

Rio de Janeiro feiert den Karneval. In der brasilianischen Metropole wird am Freitag der Auftakt zur «größten Party der Welt» offiziell eingeläutet. Tausende Narren sollten bei sommerlichen Temperaturen von rund 30 Grad bei den ersten Musik- und Tanzgruppen durch die Stadt am Zuckerhut ziehen, für die nächsten Tage sind rund 600 Umzüge der sogenannten «Blocos» angemeldet. Am Abend stand die erste Show in Rios berühmtem Samba-Tempel Sambódromo auf dem Programm.

Nach und nach defilieren dann die besten Samba-Schulen der Stadt durch die Paradestraße mit Platz für rund 70 000 Besucher im Zentrum Rios. Der diesjährige Sieger wird Mitte nächster Woche ermittelt. Brasiliens berühmteste Open-Air-Party ist ein Tourismusmagnet, die Stadt rechnet mit sechs Millionen Menschen auf den verschiedenen Straßenevents, 1,5 Millionen sollen Besucher von außerhalb sein.

Mit Spannung wurde auch die Eröffnungsfeier erwartet – sie ist wegen Rios evangelikalem Bürgermeister zum Politikum geworden. Der strenggläubige Marcelo Crivella gilt als Karnevalshasser, im vergangenen Jahr schwänzte er die Zeremonie. Traditionell übergibt der Bürgermeister symbolisch die Stadt an König Momo und die Karnevalsnarren.