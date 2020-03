Rewe und Penny suchen Mitarbeiter

Aufgrund der hohen Nachfrage infolge der Coronavirus-Pandemie suchen derzeit etliche Supermarktketten neue Mitarbeiter. Auch Rewe und Penny suchen in Deutschland dringend helfende Hände.

„Wer in unseren Märkten jetzt als Aushilfe tätig werden möchte, kann sich unkompliziert bewerben“, sagte Rewe-Chef Lionel Souque. Alle Interessierten können sich direkt in dem Markt bewerben, in dem sie tätig werden wollen.

Trotz hoher Nachfrage sei die Warenversorgung bei Rewe und Penny in Deutschland gesichert. „Unsere Märkte … sind gut versorgt und werden das auch bleiben“, so Souque weiter.

Falschmeldungen über Marktschließungen, die derzeit verbreitet würden, nennt der Rewe-Chef „zynisch und widerwärtig“.