Fußball-Profi Marco Reus fällt bei Borussia Dortmund wochenlang aus. Wie der BVB mitteilte hat der Kapitän der Schwarz-Gelben im DFB-Pokalspiel bei Werder Bremen am Dienstag eine Muskelverletzung erlitten.

In der BVB-Mitteilung heißt es, dass Reus in ungefähr vier Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen“ kann. Der BVB hatte am Dienstagabend im Achtelfinale bei Werder mit 2:3 verloren und ist aus dem Pokal ausgeschieden.