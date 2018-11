Rettungsgassen häufig blockiert

Trotz empfindlicher Strafen werden Rettungseinsätze in Deutschland durch blockierte Rettungsgassen noch häufig behindert. In 80 Prozent aller Fälle verlieren in Deutschland Helfer wertvolle Zeit, weil die Rettungsgasse blockiert wird. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Deutschen Roten Kreuzes hervor, an der sich insgesamt 96 Rettungsteams des DRK deutschlandweit beteiligten. „Diese Zahlen sind erschreckend. Gerade wenn es um Menschenleben geht, zählt jede Sekunde“, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt.

Nur bei knapp 16 Prozent der ausgewerteten Einsätze wurde nach Angaben von DRK-Bundesarzt Peter Sefrin spontan eine Rettungsgasse gebildet, bei rund 35 Prozent erst nach Aufforderung durch ein Sondersignal. Mehr als 20 Prozent der Fahrer reagierten gar nicht. 86 Prozent der behindernden Fahrzeuge waren PKW. „Der durchschnittliche Zeitverlust bei diesen Einsätzen wurde auf bis zu fünf Minuten geschätzt“, sagte Sefrin.

Für Autofahrer, die Rettungsgassen blockieren, kann es teuer werden. Sowohl die Bußgelder wie auch die Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg wurden im vergangenen Jahr erhöht. Wer bei stockendem Verkehr auf der Autobahn keine Gasse für Rettungsfahrzeuge bildet, muss mindestens 200 Euro zahlen. In schweren Fällen droht sogar eine Geldbuße von 320 Euro verbunden mit einem Monat Fahrverbot.