Rentner arbeiten auch aus Freude

Erwerbstätige im Rentenalter arbeiten nicht nur des Geldes wegen. Das zeigt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Als Grund für eine Erwerbstätigkeit im Rentenalter gaben die Befragte überwiegend soziale und persönliche Motive an. Jeweils rund 90 Prozent der erwerbstätigen Rentner haben Spaß bei der Arbeit, brauchen den Kontakt zu anderen Menschen oder wünschen sich weiterhin eine Aufgabe.

Mehr als die Hälfte der Befragten nennt allerdings auch finanzielle Gründe für die Erwerbsarbeit. Das gilt insbesondere für Frauen, die nach eigenen Angaben häufiger als Männer auf einen Hinzuverdienst zur Altersrente angewiesen sind.

In Deutschland ist weit mehr als ein Viertel aller Rentnerinnen und Rentner in den ersten drei Jahren nach Übergang in eine Altersrente erwerbstätig. Bei den Frauen beträgt der Anteil 31 Prozent, bei den Männern 28 Prozent.