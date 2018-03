Renten werden zum Juli erhöht

Gute Nachricht für Deutschlands Rentnerinnen und Rentner – Altersbezüge steigen deutlich. Die Renten sollen zum 1. Juli dieses Jahres im Westdeutschland um 3,22 Prozent und im Osten um 3,37 Prozent steigen. Das teilte das Bundesarbeitsministerium für Arbeit und Soziales am Dienstag mit. Der aktuelle Rentenwert (Ost) steigt damit auf 95,8 Prozent des aktuellen Rentenwerts West (bisher: 95,7 Prozent).

„Auch in diesem Jahr führen die gute Lage am Arbeitsmarkt und die Lohnsteigerungen der Vergangenheit zu besseren Renten. Das ist eine erfreuliche Nachricht für die über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Und es zeigt: Die gesetzliche Rente ist und bleibt die zentrale Säule der Alterssicherung in Deutschland“, erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).