Top-Spiel zum Abschluss des 25. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld endet vor rund 54.000 Zuschauern unentschieden.

Der Tabellenführer aus Bielefeld spielte am Montagabend in Stuttgart 1:1-Remis. Die Ostwestfalen führen weiter die Tabelle an.

Die Schwaben sind jetzt Zweiter mit sechs Punkten Rückstand. Dritter ist der HSV mit einem Zähler Rückstand auf den VfB.