Remis im Spiel Mainz gegen Frankfurt

Zum Auftakt des 10. Spieltags in der Fußball-Bundesliga trennten sich Mainz und Frankfurt im Freitagsspiel am Abend mit 1:1-Unentschieden. Die Frankfurter gingen durch ein Eigentor der Gastgeber in der 37. Minute in Führung. Rund 20 Minuten vor Spielende gelang den Mainzer der Ausgleich.

Sechs Begegnungen stehen am Samstag auf dem Spielplan. Unter anderem ist Tabellenführer Gast bei Hannover 96. Im Top-Spiel treffen am Abend Titelverteidiger FC Bayern München und Vizemeister RB Leipzig in der Allianz Arena aufeinander – zum zweiten Mal in dieser Woche nach dem Pokalspiel Mitte der Woche.