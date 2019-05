Relegation: Union holt Remis in Stuttgart

In der Relegation für die 1. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart im Hinspiel gegen den aufstiegshungrigen Tabellendritten der 2. Liga, den 1. FC Union Berlin, nur ein Remis erreicht. Die Schwaben vergeigten zweimal eine Führung. Nach 90 Minuten hieß es dann 2:2-Unentschieden.

Das Rückspiel ist am 27. Mai in Berlin. Der VfB muss nun um den Klassenerhalt bangen. Den Hauptstädtern genügt am Montagabend im Stadion An der Alten Försterei bereits ein 0:0 oder 1:1 um erstmals in Deutschlands Fußball-Oberhaus aufzusteigen.