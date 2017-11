Rekordpreis: 450 Mio. Dollar für Da Vinci-Gemälde „Salvator Mundi“

Ein Gemälde des italienischen Renaissance-Künstlers Leonardo Da Vinci ist in New York für einen Gesamtpreis von gut 450 Million Dollar, umgerechnet rund 382 Millionen Euro, versteigert worden. Der Preis setzt sich aus rund 400 Millionen Dollar für das Bild zuzüglich Gebühren in Höhe von rund 50 Millionen Dollar zusammen. Nach Angaben des Auktionshauses Christie´s ist das Bild „Salvator Mundi“ nun das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk weltweit.

Los ging die Versteigerung bei rund 70 Millionen Dollar, nach knapp 20 Minuten war der Bieterstreit beendet. Das rund 66 x 45 cm große Ölfarben-Gemälde entstand um das Jahr 1500 und zeigt ein Porträt von Jesus Christus. Ein anonymer Telefonbieter hatte den Zuschlag erhalten. Wer das Gemälde gekauft hat ist nicht bekannt.