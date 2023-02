In Italien ist ein Rekordjackpot im Zahlenlotto „Superenalotto“ in Höhe von 371.133.424 Euro geknackt worden. Eine Spielgemeinschaft mit 90 Tippern erriet die sechs richtigen Zahlen, wie die Lottogesellschaft mitteilte. Dies ist der höchste Jackpot, der je in Italien und auch in Europa bei einer Ziehung ausgeschüttet wurde. Jeder der neunzig Gewinner erhält nun etwas mehr als 4,1 Millionen Euro.