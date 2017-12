Rekord bei gesetzlichen Krankenkassen

Zahl der gesetzlich Versicherten auf Rekordhoch: Neuer Höchststand bei Zahl der gesetzlich Versicherten. Immer mehr Menschen in Deutschland sind gesetzlich krankenversichert. Zum 1. Dezember 2017 waren laut des Krankenkassen-Spitzenverbandes fast 73 Millionen Menschen in Deutschland bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert – so viel wie noch nie zuvor.

Bereits fünf Jahre in Folge sind demnach mehr Menschen von einer privaten in eine gesetzliche Versicherung gewechselt als umgekehrt, sagte die Chefin des Krankenkassen-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, der Rheinischen Post.