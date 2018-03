Rekord-Angebot an offenen Stellen

Ende 2017 gab es auf dem deutschen Arbeitsmarkt fast 1,2 Millionen offene Stellen und damit so viele unbesetzte Jobs wie nie zuvor. Damit lag die Zahl um 128.000 über dem Stand Ende 2016 mit 1.055.000 offenen Stellen. Das teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit. In Westdeutschland waren im vierten Quartal 2017 rund 918.000 offene Stellen zu vergeben, in Ostdeutschland rund 265.000.

Nach Angaben des Instituts ist die Nachfrage nach Personal am stärksten im Verarbeitenden Gewerbe und im Bausektor gestiegen. So verzeichneten die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes im vierten Quartal 2017 rund 161.000 offene Stellen. Dies entspricht einem Zuwachs von 35 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2016. Im Bausektor gab es gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg um 24 Prozent auf rund 98.000 offene Stellen.