Im vergangenen Jahr wird die Zahl der Übernachtungen in Deutschland voraussichtlich einen neuen Rekordwert von 494,7 Millionen erreichen (plus 3,5 %). Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit.

Dieses vorläufige Ergebnis ist eine Prognose auf Basis der für den Zeitraum Januar bis November 2019 vorliegenden Werte und der Dezember-Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2018.