Rekord: 77.777 Grünen-Mitglieder

Die Grünen gehen mit einem neuen Mitgliederrekord in die Debatte über ihr Grundsatzprogramm. Nach Angaben der Bundespartei haben die Grünen nach einer Eintrittswelle mit aktuell 77.777 so viele Mitglieder wie nie zuvor in ihrer Parteigeschichte, wie der „General-Anzeiger“ und die „Rheinische Post“ (Freitagsausgaben) berichten.

Ende 2017 hatten die Grünen noch einen Mitgliederstand von gut 65.000 vermeldet. 2018 waren dann mehr als 10.000 Menschen neu in die Partei eingetreten.

Der Politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, sagte dazu: „Unser Mitgliederwachstum hält weiter an. Viele der Neumitglieder treten ein, um mit uns für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine offene Gesellschaft zu kämpfen. Ich freue mich über diesen Zuspruch.“