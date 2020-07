Reisewarnung für drei Regionen in Spanien

Auswärtiges Amt warnt vor Reisen in drei spanische Regionen.

Das Auswärtige Amt hat wegen der Corona-Pandemie Reisewarnungen für drei Regionen in Spanien ausgesprochen. Demnach gelte eine Reisewarnung für die autonomen Gemeinschaften Aragón, Katalonien und Navarra, teilte das Ministerium auf seiner Website mit.

Reisewarnungen enthalten einen dringenden Appell des Auswärtigen Amts, Reisen in ein Land oder in eine Region eines Landes zu unterlassen. Sie werden nur dann ausgesprochen, wenn aufgrund einer akuten Gefahr für Leib und Leben vor Reisen in ein Land oder in eine bestimmte Region eines Landes gewarnt werden muss.