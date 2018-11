Reh ist „Tier des Jahres 2019“

Die Deutsche Wildtier Stiftung hat das Reh zum Tier des Jahres 2019 ernannt. Damit will die Stiftung auf die Probleme rund um den Lebensraum des Wildtiers aufmerksam machen. „Den meisten Menschen in unserem Land ist nur wenig über Rehe bekannt“, sagt Hilmar Freiherr von Münchhausen, Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung.

Das Reh ist die in Europa häufigste und kleinste Art der Hirsche. Der Lebensraum der rund 2,5 Millionen Rehe in Deutschland sind Wälder und Feldflur. Rehe können bis zu 12 Jahre alt werden und verfügen über einen ausgeprägten Geruchssinn. Ein Reh kann einen Menschen auf mehrere Hundert Meter wittern.

Wer mehr über das Reh wissen will, kann sich ausreichend auf der Webseite der Deutschen Wildtier Stiftung informieren. 2019 gibt es einen Dokumentarfilm mit dem Reh in der Hauptrolle zu sehen: „Die Wiese – ein Paradies nebenan“ wird ab dem kommenden Frühjahr in den deutschen Kinos zu sehen sein.