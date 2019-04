Reds und Spurs im Champions League Halbfinale

Die beiden englischen Fußball-Klubs Tottenham Hotspur und FC Liverpool stehen im Halbfinale der UEFA Champions League. Die „Reds“ siegten im Viertelfinal-Rückspiel am Mittwochabend beim FC Porto souverän mit 4:1 (Hinspiel: 2:0). Die „Spurs“ schalteten trotz einer Rückspiel-Niederlage mit 3:4 Ligarivalen Manchester City aus. Die Spurs hatten das Hinspiel mit 1:0 gewonnen.

Damit stehen die Paarungen im Halbfinale der Königsklasse fest. Tottenham spielt gegen Ajax Amsterdam und der FC Barcelona gegen den FC Liverpool. Die Spurs und Barca haben zunächst Heimrecht. Gespielt wird die Runde der besten Vier am 30. April/1. Mai und 7./8. Mai. Am 1. Juni steigt das Finale in Madrid.