Rede der Queen zur Corona-Krise

Fast 50.000 Erkrankungen an Covid-19 und mittlerweile knapp 5.000 Corona-Tote in Großbritannien – jetzt hat sich in die britische Königin Elizabeth II. am Sonntagabend mit einer Fernsehansprache ans Volk gewandt.

Die Corona-Pandemie habe das tägliche Leben der Briten enorm verändert, sagte die Königin in ihrer Ansprache. Ihre Landsleute rief sie auf, der Coronakrise ruhig und mit britischer Selbstdisziplin sowie Entschlossenheit zu begegnen.

„Ich hoffe, dass in den kommenden Jahren jeder stolz darauf sein kann, wie er auf diese Herausforderung reagierte“, fügte die 93-jährige Monarchin bei ihrer Rede an die Nation hinzu.

Jenseits der Weihnachtsansprachen macht die Queen eine solche Ansprache nach 1991 (Golfkrieg), 1997 (Beisetzung Prinzessin Diana) und 2002 (Tod ihrer Mutter, der Queen Mum) erst das vierte Mal in ihrer fast 70-jährigen Regentschaft.