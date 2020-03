Real Madrid schlägt den FC Barcelona im Clásico. Barca unterlag am Sonntagabend bei den Königlichen mit 0:2.

Am 26. Spieltag in der spanischen Primera División ist Madrid durch den Dreier an den Katalanen in der Tabelle vorbeigezogen.

Real ist nun Tabellenführer. Die Königlichen liegen einen Punkt vor dem Titelverteidiger aus Barcelona.