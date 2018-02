Im Spiel der Fußball-Giganten hat Real Madrid das erste Achtelfinal-Duell in der Champions League gegen Paris St. Germain mit 3:1 gewonnen. Der Titelverteidiger aus Spanien hat nun beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale.

Im zweiten Achtelfinal-Spiel am Mittwochabend setzte sich der FC Liverpool beim FC Porto souverän mit 5:0 durch. Die Engländer stehen nach dem Kantersieg mit einem Bein so gut wie in der nächsten Runde.