Die Fußballer des österreichischen Klubs RB Salzburg haben den Einzug in die Gruppenphase der Uefa Champions League (CL) geschafft.

Österreichs Meister sicherte sich das CL-Ticket mit zwei Siegen in den CL-Play-offs gegen Maccabi Tel Aviv.

Die Gruppenphase in der Königsklasse beginnt am 20. und 21. Oktober. Das Finale steigt Ende Mai 2021 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.