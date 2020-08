Leipzig fordert PSG

Erstes Champions-League-Halbfinale steht am Dienstag (18. August) an – RB Leipzig fordert am Abend die Superstars von PSG.

Noch ein Sieg gegen Paris St. Germain (PSG) und Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann die Sensation perfekt machen – Einzug ins Finale der Uefa Champions League. Die Sachsen fordern am heutigen Dienstagabend im CL-Halbfinale der Königsklasse das Starensemble des französischen Meisters.

Leipzig steht erstmals in seiner noch jungen Vereinsgeschichte in der Runde der letzten Vier. Die Partie gegen PSG mit seine Starkickern Neymar und Kylian Mbappé findet in Lissabon statt. Anpfiff des Spiels ist um 21 Uhr.