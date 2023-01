Wohl Terror-Anschlag vereitelt

Im Ruhrgebiet wurde offenbar ein islamistischer Terroranschlag vereitelt. Spezial-Einsatzkräfte haben in der Nacht in Castrop-Rauxel eine Wohnung gestürmt und einen 32-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Laut Medienberichten soll der Festgenomme iranischer Staatsangehöriger sein. Er soll sich laut Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf die Giftstoffe Cyanid und Rizin besorgt haben, um einen Anschlag zu verüben.

Weitere konkrete Informationen zu den Anschlagsplänen sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung ermittelt das Bundeskriminalamt (BKA) nach einem Tipp zur Anschlagsgefahr allerdings seit mehreren Tagen gegen den Iraner.