„Raw Water“: Roher Wasser-Trend birgt Gesundheitsrisiken

„Raw Water“ – Trinkwasser-Trend aus USA birgt Gesundheitsrisiken: Das Versprechen auf der Website eines Händlers klingt wie eine Rückkehr zur Natur: «unbehandeltes, natürliches Quellwasser». Aus Bedenken über Zusätze im Trinkwasser aus Leitung und Flasche werben Start-ups in den USA mit sogenanntem «raw water» – «rohes Wasser» aus natürlichen Quellen, das ungefiltert und ohne Chlor oder andere Zusätze verkauft wird.

Was gesund klingt, lässt bei Experten die Alarmglocken läuten: Ungefiltertes Wasser kann Schadstoffe wie Arsen enthalten, die durch Verschmutzung aus Industrie und Landwirtschaft ins Wasser gelangen. Das in Flüssen und Bächen fließende Wasser mag pur aussehen, kann aber voller Bakterien, Viren und Parasiten stecken und wird deshalb nicht ohne Grund behandelt, bevor es in Leitungen gespeist und in Flaschen gefüllt wird.