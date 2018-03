Rauchverbot in Österreichs Gastronomie wird es nicht geben

Ein für Mai 2018 geplantes generelles Rauchverbot in Österreichs Gastronomiebetrieben wird es nicht geben. Die Regierungsparteien aus konservativer ÖVP und rechter FPÖ haben heute im Nationalrat mit ihren Stimmen das nahende Verbot aufgehoben, teilte das Parlament der Republik Österreich auf seiner Webseite mit.

Trotz massiver Bedenken von Gesundheitsexperten und heftiger Kritik der Opposition haben ÖVP und FPÖ im Wiener Parlament knapp vor dem Wirksamwerden der gesetzlichen Bestimmungen den bereits 2015 erfolgten Beschluss wieder gekippt. Somit bleibt es künftig den Gastronomen überlassen, das Rauchen in Restaurants, Bars usw. zu erlauben oder zu verbieten.

Einstimmigkeit gab es jedoch für die in der Novelle enthaltenen verschärften Jugendschutzbestimmungen. Bis zum Ende des Jahres wird aber ein Verkaufsverbot von Tabakwaren an Jugendliche unter 18 Jahren eingeführt und der Jugendschutz in Fahrzeugen erhöht.