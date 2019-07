Rapper Shindy mit „Drama“ an Chartspitze

Der Rapper Shindy aus Bietigheim-Bissingen ist neu an der Spitze der deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Mit dem Album „Drama“ legt der HipHopper damit nun bereits sein fünftes Nummer-eins-Album vor. Und auch auf Rang zwei ist in dieser Woche ein Neueinsteiger: Ed Sheeran mit dem Album „No.6 Collaborations Project“. Der bisherige Spitzenreiter Rammstein fällt mit dem gleichnamigen Album zurück auf Rang drei.

In den Single-Charts steigen Capital Bra & Samra mit „Zombie“ auf Platz eins ein. Die bisherigen Spitzenreiter Shawn Mendes & Camila Cabello rutschen mit Señorita auf Rang zwei ab, auf Platz drei bleiben zur Vorwoche unverändert die schon vom ersten Rang bekannten Capital Bra & Samra, diesmal mit „Tilidin“.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.