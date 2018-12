Ramstein: Trump schaute bei US-Truppen vorbei

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat in der Nacht zu Donnerstag einen überraschenden Zwischenstopp in Deutschland eingelegt. Auf dem Rückweg von einem ebenfalls nicht öffentlich angekündigten Besuch im Irak landete „The Donald“ auf der Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz.

Aus US-Regierungskreisen verlautete, dass er dort auch US-Militärangehörige treffen wolle. Nebenbei soll die Air Force One aufgetankt werden. Wie lange der Zwischenstopp dauern sollte, war zunächst nicht bekannt.

Der Militärflugplatz liegt unmittelbar südöstlich von Ramstein-Miesenbach, rund zehn Kilometer westlich von Kaiserslautern und gilt mit über 8.000 Militärangehörigen als personell größte Einrichtung der US Air Force außerhalb der Vereinigten Staaten.